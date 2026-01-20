https://ria.ru/20260120/timoshenko-2069103208.html
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов - РИА Новости, 20.01.2026
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:27:00+03:00
2026-01-20T17:27:00+03:00
2026-01-20T18:30:00+03:00
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, заявила, что власти завели на нее дело в преддверии выборов в стране.
"Меня сейчас ... пытаются уничтожить ради этой цели … Выборы накануне, и они знают, что во всех регионах Украины
меня поддерживают в … моей борьбе и борьбе нашей команды… Они сейчас, накануне подписания мирных документов и … проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически стоит на принципиально других позициях", - заявила Тимошенко
журналистам.
Она также сообщила, что последние шесть лет идет гибридная колонизация Украины Западом. "Практически все 6 лет идёт ползучая гибридная колонизация Украины, я докажу это публично, на каждом законопроекте, который я буду показывать обществу. Сейчас всё политическое поле будет разделено на лидеров и партии, которые будут марионетками … процесса гибридной колонизации, и на партии и лидеров, которые отстаивают суверенитет Украины", - добавила она.
Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области
. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского
"Слуга народа".
Как сообщило во вторник издание "Украинская правда", сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
НАБУ
в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)
Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.