Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов

Она также сообщила, что последние шесть лет идет гибридная колонизация Украины Западом. "Практически все 6 лет идёт ползучая гибридная колонизация Украины, я докажу это публично, на каждом законопроекте, который я буду показывать обществу. Сейчас всё политическое поле будет разделено на лидеров и партии, которые будут марионетками … процесса гибридной колонизации, и на партии и лидеров, которые отстаивают суверенитет Украины", - добавила она.