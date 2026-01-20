Рейтинг@Mail.ru
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 20.01.2026 (обновлено: 18:30 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/timoshenko-2069103208.html
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов - РИА Новости, 20.01.2026
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T17:27:00+03:00
2026-01-20T18:30:00+03:00
в мире
украина
киевская область
юлия тимошенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
партия "батькивщина"
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:26:2530:1449_1920x0_80_0_0_8a3d25bd434f88a606e2869574c1c968.jpg
https://ria.ru/20260116/timoshenko-2068297138.html
https://ria.ru/20260116/klichko-2068370620.html
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068310135_0:0:2231:1673_1920x0_80_0_0_01077dd2fc061808830b061f30894908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, юлия тимошенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "батькивщина", верховная рада украины
В мире, Украина, Киевская область, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Партия "Батькивщина", Верховная Рада Украины
Тимошенко заявила, что ее пытаются "уничтожить" в преддверии выборов

Тимошенко заявила, что на нее завели дело, чтобы уничтожить в преддверии выборов

© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко в суде
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, заявила, что власти завели на нее дело в преддверии выборов в стране.
"Меня сейчас ... пытаются уничтожить ради этой цели … Выборы накануне, и они знают, что во всех регионах Украины меня поддерживают в … моей борьбе и борьбе нашей команды… Они сейчас, накануне подписания мирных документов и … проведения выборов, зачищают тех, кто идеологически стоит на принципиально других позициях", - заявила Тимошенко журналистам.
Юлия Тимошенко в суде. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским
16 января, 13:21
Она также сообщила, что последние шесть лет идет гибридная колонизация Украины Западом. "Практически все 6 лет идёт ползучая гибридная колонизация Украины, я докажу это публично, на каждом законопроекте, который я буду показывать обществу. Сейчас всё политическое поле будет разделено на лидеров и партии, которые будут марионетками … процесса гибридной колонизации, и на партии и лидеров, которые отстаивают суверенитет Украины", - добавила она.
Высший антикоррупционный суд Украины в пятницу определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Как сообщило во вторник издание "Украинская правда", сторонники Тимошенко уже внесли за нее более трети установленной судом суммы залога.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это сможет объяснить только Кличко". Захарова пошутила о деле Тимошенко
16 января, 17:24
 
В миреУкраинаКиевская областьЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Партия "Батькивщина"Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала