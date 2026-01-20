Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 20.01.2026 (обновлено: 10:19 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/terakt-2068962166.html
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево - РИА Новости, 20.01.2026
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево
Южный окружной военный суд назначил по 14 лет лишения свободы двум жителям ДНР Далеру Хусайнову и Сироджиддину Собирзоду, готовившим за деньги теракт в одной из РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:13:00+03:00
2026-01-20T10:19:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
дебальцево
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
https://ria.ru/20260120/video-2068963351.html
https://ria.ru/20260116/fsb-2068247057.html
донецкая народная республика
дебальцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, дебальцево
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Дебальцево
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево

Два жителя ДНР получили по 14 лет за подготовку теракта в школе в Дебальцево

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил по 14 лет лишения свободы двум жителям ДНР Далеру Хусайнову и Сироджиддину Собирзоду, готовившим за деньги теракт в одной из школ в Дебальцево, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Собирзоде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 300 тысяч рублей; Хусайнову - 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация жителя Кисловодска, причастного к подготовке теракта по указанию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ФСБ показала ликвидацию мужчина, причастного в подготовке теракта
Вчера, 10:18
По версии следствия, в начале 2024 года Хусайнов согласился с предложением неустановленного лица за деньги совершить теракт - подрыв одной из общеобразовательных школ Дебальцево ДНР. Ему передали сумку, внутри которой находились два взрывчатых вещества и взрывные устройства.
Сумку фигурант перенес домой, а 21 марта 2024 показал ее содержимое Собирзоде и предложил вместе совершить взрыв в школе за деньги. Собирзода согласился и забрал сумку к себе домой. По информации суда, 11 апреля того же года сумку обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, с 1 по 8 апреля 2024 года Собирзода, по предложению другого неустановленного лица, взял из салона автомобиля, на который ему указали, два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства, которые незаконно перенес к себе домой и хранил до обнаружения силовиками.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и хранении взрывных устройств.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в Севастополе
16 января, 10:23
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДебальцево
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала