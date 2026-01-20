https://ria.ru/20260120/terakt-2068962166.html
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево - РИА Новости, 20.01.2026
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево
Южный окружной военный суд назначил по 14 лет лишения свободы двум жителям ДНР Далеру Хусайнову и Сироджиддину Собирзоду, готовившим за деньги теракт в одной из РИА Новости, 20.01.2026
Суд вынес приговор двум жителям ДНР, готовившим теракт в школе в Дебальцево
Два жителя ДНР получили по 14 лет за подготовку теракта в школе в Дебальцево
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил по 14 лет лишения свободы двум жителям ДНР Далеру Хусайнову и Сироджиддину Собирзоду, готовившим за деньги теракт в одной из школ в Дебальцево, сообщил РИА Новости представитель суда.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Собирзоде 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 300 тысяч рублей; Хусайнову - 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 300 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в начале 2024 года Хусайнов согласился с предложением неустановленного лица за деньги совершить теракт - подрыв одной из общеобразовательных школ Дебальцево ДНР
. Ему передали сумку, внутри которой находились два взрывчатых вещества и взрывные устройства.
Сумку фигурант перенес домой, а 21 марта 2024 показал ее содержимое Собирзоде и предложил вместе совершить взрыв в школе за деньги. Собирзода согласился и забрал сумку к себе домой. По информации суда, 11 апреля того же года сумку обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, с 1 по 8 апреля 2024 года Собирзода, по предложению другого неустановленного лица, взял из салона автомобиля, на который ему указали, два корпуса ручных осколочных гранат и два взрывных устройства, которые незаконно перенес к себе домой и хранил до обнаружения силовиками.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и хранении взрывных устройств.