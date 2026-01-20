https://ria.ru/20260120/telegraph-2068946203.html
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России
Норвежские военные предупредили соотечественников о реквизиции имущества в случае начала боевых действий с Россией, передает The Telegraph. РИА Новости, 20.01.2026
В Норвегии военные разослали гражданам предупреждения из-за России
