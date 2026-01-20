Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Прием работ на Национальную премию, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств, "ТЭФИ-2026" пройдет с 20 января по 6 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Академии Российского телевидения.
"Академия Российского телевидения объявляет о проведении Национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ" 2026! Срок приема работ: с 20 января по 6 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель премии - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов телевидения России. На соискание премии выдвигаются работы, вышедшие в эфир в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
"Национальная телевизионная премия "ТЭФИ-2026" проводится по 52 номинациям в трёх категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание"; "Развлекательное вещание"; "Сериалы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что участниками могут быть производители телевизионных программ. В жюри премии войдут члены Академии Российского телевидения. Приз премии - бронзовая статуэтка "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного.
Отмечается также, что допустимо выдвигать работы, вышедшие в эфир на федеральных телеканалах: Первый канал, "Россия-1", Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура (Россия-К), "Россия 24", Карусель, Общественное телевидении России, ТВ Центр, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", МИР, ТНТ, МУЗ-ТВ.
Церемонии награждения победителей состоятся в Москве 8 и 9 июня 2026 года.
