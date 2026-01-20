Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026"

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Прием работ на Национальную премию, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств, "ТЭФИ-2026" пройдет с 20 января по 6 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Академии Российского телевидения.