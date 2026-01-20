Рейтинг@Mail.ru
Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/tefi-2069131260.html
Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026"
Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 20.01.2026
Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026"
Прием работ на Национальную премию, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств, "ТЭФИ-2026" пройдет с 20 января по 6 марта 2026 года,... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T18:48:00+03:00
2026-01-20T18:48:00+03:00
россия
москва
эрнст неизвестный
академия российского телевидения
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914821682_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_2da56b76d5798e6b5234bbfd8e334baf.jpg
https://ria.ru/20250609/poddubnyy-2021863365.html
https://ria.ru/20250610/zhurnalisty-2021949576.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914821682_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_653061edd2a6c481e89690457461033b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, эрнст неизвестный, академия российского телевидения, нтв (телеканал)
Россия, Москва, Эрнст Неизвестный, Академия российского телевидения, НТВ (телеканал)
Академия Российского телевидения объявила о приеме заявок на "ТЭФИ-2026"

Прием работ на премию "ТЭФИ-2026" пройдет с 20 января по 6 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуэтка бронзового "Орфея" на церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ"
Статуэтка бронзового Орфея на церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуэтка бронзового "Орфея" на церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Прием работ на Национальную премию, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств, "ТЭФИ-2026" пройдет с 20 января по 6 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Академии Российского телевидения.
"Академия Российского телевидения объявляет о проведении Национальной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств "ТЭФИ" 2026! Срок приема работ: с 20 января по 6 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств в Первой студии ТТЦ Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы победители премии ТЭФИ-2025
9 июня 2025, 18:47
Отмечается, что цель премии - поощрение наиболее значимых работ и профессионалов телевидения России. На соискание премии выдвигаются работы, вышедшие в эфир в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.
"Национальная телевизионная премия "ТЭФИ-2026" проводится по 52 номинациям в трёх категориях: "Информационное и общественно-политическое вещание"; "Развлекательное вещание"; "Сериалы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что участниками могут быть производители телевизионных программ. В жюри премии войдут члены Академии Российского телевидения. Приз премии - бронзовая статуэтка "Орфей" работы выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного.
Отмечается также, что допустимо выдвигать работы, вышедшие в эфир на федеральных телеканалах: Первый канал, "Россия-1", Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура (Россия-К), "Россия 24", Карусель, Общественное телевидении России, ТВ Центр, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", МИР, ТНТ, МУЗ-ТВ.
Церемонии награждения победителей состоятся в Москве 8 и 9 июня 2026 года.
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК
10 июня 2025, 10:19
 
РоссияМоскваЭрнст НеизвестныйАкадемия российского телевиденияНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала