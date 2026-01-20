Мечты о России и покорение Голливуда: что стало с актерами фильма "Такси"

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. История лихого таксиста Даниэля и его неловкого напарника-полицейского Эмильена покорила и российского зрителя. Но никто не задумывался — что мы знаем о настоящей жизни "любимчиков Люка Бессона"?
Куда привела популярность французских актеров, когда-то покоривших своим юмором мир.
О самых ярких взлетах и тяжелых падениях
Сами Насери (Даниэль Моралес) стал лицом франшизы, его карьера — самое драматичное отражение тяжелой актерской доли. Роль горячего водителя из Марселя мгновенно превратила его из актера небольших проектов в звезду первой величины французского коммерческого кино.
© Canal+ [fr]/Europa Corp./Medialab (1998)Кадр из фильма "Такси"
© Canal+ [fr]/Europa Corp./Medialab (1998)
Кадр из фильма "Такси"
Первые четыре фильма укрепили его статус, но параллельно с профессиональным успехом накапливались личные неурядицы: конфликты, скандалы и проблемы с законом создали ему репутацию "неудобного" человека, что отпугнуло крупных продюсеров.
К моменту подготовки "Такси 5" он почти полностью исчез из крупных проектов. Насери не стал участвовать в перезапуске, объяснив это отсутствием прежней команды. Его карьера сместилась в область малобюджетного кино и эпизодических ролей. В последние годы актер неожиданно для многих обратил внимание на Россию.
Он неоднократно приезжал в страну, снимался в рекламе (в том числе для дагестанского бутика — по некоторым данным, за солидный гонорар), а в 2019 году сыграл в российской мистической драме "Ушедшие в туман".
© Фото : Canal+ (1998), РИА Новости/Екатерина ЧесноковаСами Насери
© Фото : Canal+ (1998), РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сами Насери
Сегодня Насери, по его собственным словам, фактически осел в Москве. Вместе с братом он участвует в местных рекламных и кинопроектах, работает над созданием сериала о жизни заключенных и даже не исключает получения российского гражданства.
"Артист не против получить гражданство России и официально стать москвичом", — отмечали источники еще пару лет назад. Его путь из марсельского таксиста в "гражданина мира", ищущего новую профессиональную гавань, пожалуй, один из самых неожиданных среди всего актерского состава.
Фредерик Дифенталь (Эмильен Кутан-Корбадек), наоборот, избрал путь стабильности и осознанного выбора. Его неуклюжий, но принципиальный полицейский стал одним из главных источников юмора в серии. В отличие от Насери, Дифенталь избежал громких скандалов и после окончания оригинальной тетралогии не стал возвращаться к роли. Он прямо заявил, что не видит своего персонажа без Даниэля и не хочет участвовать в проекте с новым составом.
© Canal+ (1998), Getty Images/Pascal Le Segretain / StaffФредерик Дифенталь
© Canal+ (1998), Getty Images/Pascal Le Segretain / Staff
Фредерик Дифенталь
С 2010-х годов актер практически полностью сосредоточился на телевизионных проектах, регулярно снимаясь во французских сериалах и телефильмах, которые, однако, редко становились известны широкой международной публике. Его карьера сложилась ровно, без ярких взлетов, но и без болезненных падений.
© Фото : Canal+ (1998), AP/Invision/Jordan StraussМарион Котийяр
© Фото : Canal+ (1998), AP/Invision/Jordan Strauss
Марион Котийяр
Мировое признание пришло к ней после оскароносной роли Эдит Пиаф в "Жизни в розовом цвете". Впоследствии она успешно балансировала между голливудскими блокбастерами ("Начало" или "Темный рыцарь: Возрождение легенды") и авторским европейским кино.
Для Котийяр франшиза осталась приятным воспоминанием о начале пути, но никогда не была предметом ностальгии. Ее отсутствие в последующих частях выглядело абсолютно естественным и логичным следствием выдающейся карьеры.
"Петра" вернулась в мир моды, а "комиссар Жибер" сыграл президента
Мануэла Гурари (Камиль Кутан-Корбадек), сыгравшая маму Эмильена, не смогла или не захотела превратить успех франшизы в старт для большой карьеры. Она продолжила сниматься преимущественно во французских телевизионных проектах, оставаясь малоизвестной за пределами страны. Крупных международных ролей в ее фильмографии не появилось. В 2025 году актрисы не стало.
© Canal+ (1998) Мануэла Гурари в фильме "Такси"
© Canal+ (1998)
Мануэла Гурари в фильме "Такси"
Бернар Фарси (комиссар Жибер) — пример характерного актера, сумевшего создать один из самых запоминающихся комических образов серии. Его комиссар, вечно уверенный в своем контроле над абсолютным хаосом, стал культовым. При этом Фарси, имевший серьезный театральный бэкграунд, не застрял в одном амплуа и после франшизы играл разноплановые роли, вплоть до Шарля де Голля в биографическом телефильме.
Эмма Виклунд (Петра), известная в первую очередь как топ-модель, подошла к роли холодной и расчетливой сообщницы как к интересному опыту. Она появилась в нескольких фильмах серии, но не стала делать актерство своей основной профессией, позже вернувшись в мир моды и телевидения.
© Фото : Canal+ (1998), Getty Images/Kirstin Sinclair / ContributorЭмма Виклунд
© Фото : Canal+ (1998), Getty Images/Kirstin Sinclair / Contributor
Эмма Виклунд
Эдуард Монтут (Ален Трезор), игравший коллегу Эмильена, прошел с франшизой весь путь, включая участие в "Такси 5", когда большинство ветеранов отказались. Его карьера продолжилась в основном на французском телевидении, где он стабильно получал роли в сериалах.
© ARP Sélection / Canal+ (2018)Кадр из фильма "Такси 5"
© ARP Sélection / Canal+ (2018)
Кадр из фильма "Такси 5"
При чем тут Сильвестр Сталлоне и "Рокки"?
Рихард Заммель (главарь банды в первой части) сумел построить успешную международную карьеру. После "Такси" его все чаще приглашали в европейские и голливудские проекты, требующие жестких, харизматичных актеров на роли злодеев или военных. Широкой аудитории он позднее запомнился по ролям в сериалах "Андор" и "Штамм", а также по фильму Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".
Жан-Кристоф Буве (Эдмонд Бертино, отец Лили) — типичный пример крепкого середняка французского кино. Для него, опытного театрального актера, роль в "Такси" была просто одной из многих в длинной карьере, наполненной характерными ролями отцов, чиновников и начальников.
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктер Сильвестр Сталлоне на Critics' Choice Movie Awards
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Актер Сильвестр Сталлоне на Critics' Choice Movie Awards
Особняком стоит камео Сильвестра Сталлоне в "Такси 3" (2003). На тот момент карьера звезды 80-х переживала не лучшие времена и его появление в европейской комедии с долей самоиронии выглядело как любопытный эксперимент. Вскоре после этого Сталлоне успешно перезапустил свои главные франшизы — "Рокки" и "Рэмбо", вернувшись на олимп Голливуда.