В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Средняя цена услуги такси за один километр в декабре в России впервые достигла 50 рублей, следует из анализа РИА Новости данных статистики.

Средняя стоимость проезда в такси в расчете на один километр в конце прошлого года составила 50,16 рубля. Меньше она была в 54 российских регионах.