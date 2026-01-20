Рейтинг@Mail.ru
В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр - РИА Новости, 20.01.2026
02:08 20.01.2026
В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр
Средняя цена услуги такси за один километр в декабре в России впервые достигла 50 рублей, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 20.01.2026
россия, республика ингушетия, липецкая область
Россия, Республика Ингушетия, Липецкая область
В России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за километр

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили такси
Автомобили такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили такси. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Средняя цена услуги такси за один километр в декабре в России впервые достигла 50 рублей, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Средняя стоимость проезда в такси в расчете на один километр в конце прошлого года составила 50,16 рубля. Меньше она была в 54 российских регионах.
Дешевле всего среди российских регионов цена такси за километр была в Ингушетии - 18 рублей, Липецкой области - 23,3 рубля и Чечне - 25,6 рубля. Менее 30 рублей эта услуга стоила еще в Ставропольском крае, Брянской, Тверской, Омской, Белгородской, Ярославской, Курской и Орловской областях, а также в Карачаево-Черкесии.
Ниже средней цены по стране километр поездки в такси стоил еще в Краснодарском крае (48,85 рубля), Калининградской области (47,78 рубля), Алтайском крае (44,77 рубля) и Оренбургской области (35,8 рубля).
Дороже всего среди российских регионов такси в среднем обходилось в Ненецком (170 рублей за один километр) и Ямало-Ненецком (154,7 рубля) автономных округах. Тройку замкнула Чукотка с 125 рублями. При этом самое дорогое такси, из доступной статистики, в Салехарде - 245,4 рубля за один километр.
Россияне смогут проверить данные о такси на "Госуслугах"
13 января, 10:19
 
Россия Республика Ингушетия Липецкая область
 
 
