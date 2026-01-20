Рейтинг@Mail.ru
14:54 20.01.2026
Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Главы Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал президенту России Владимиру Путину о фестивале адыгейского сыра, который за годы проведения стал федеральным проектом.
"Мы 14 лет подряд проводим фестиваль адыгейского сыра. За два дня 70 тысяч гостей посетили фестиваль адыгейского сыра. Он стал по-настоящему федеральной площадкой, и будем дальше развивать. Мы его стали проводить в горной зоне, в предгориях", - сказал Кумпилов.
Он отметил, что в дни проведения фестиваля все гостиницы и гостевые дома заняты.
Рабочая встреча Путина с главой Адыгеи Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловВладимир Путин
 
 
