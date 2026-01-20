https://ria.ru/20260120/syr-2069049488.html
Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра
Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра
Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра
Главы Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал президенту России Владимиру Путину о фестивале адыгейского сыра, который за годы проведения стал федеральным проектом. РИА Новости, 20.01.2026
Путин и глава Адыгеи Кумпилов об адыгейском сыре
- «Адыгейский сыр» - это бренд. Вкусно
- Однозначно
Путин и глава Адыгеи Кумпилов сошлись в главном
Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра
Главы Адыгеи Кумпилов рассказал Путину о фестивале адыгейского сыра