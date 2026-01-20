https://ria.ru/20260120/svet-2068969315.html
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области - РИА Новости, 20.01.2026
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области
Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава местной областной военной администрации Александр... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:41:00+03:00
2026-01-20T10:41:00+03:00
2026-01-20T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
украина
ровно
александр коваль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ровненская область
украина
ровно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровненская область, украина, ровно, александр коваль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина, Ровно, Александр Коваль
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области
В Ровненской области частично пропал свет из-за повреждений инфраструктуры