20.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 20.01.2026
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области
Более десяти тысяч абонентов остались без света в Ровненской области

В Ровненской области частично пропал свет из-за повреждений инфраструктуры

Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Коваль.
"Из-за повреждения критической инфраструктуры имеем отключение от электроснабжения свыше 10 тысяч абонентов в области", - написал Коваль в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Ровно на фоне воздушной тревоги.
