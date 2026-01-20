Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области назначил на 23 января предварительное заседание по иску предпринимателя Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову о запрете пользования пирсом, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.