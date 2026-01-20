Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января
Культура
 
22:59 20.01.2026
Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января
Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января - РИА Новости, 20.01.2026
Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января
Красногорский городской суд Московской области назначил на 23 января предварительное заседание по иску предпринимателя Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову... РИА Новости, 20.01.2026
культура
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
филипп киркоров
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
московская область (подмосковье)
красногорск
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Красногорский городской суд Московской области назначил на 23 января предварительное заседание по иску предпринимателя Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову о запрете пользования пирсом, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Предварительное судебное заседание назначено на 23 января 2026 года", - указано в материалах.
Как сообщали СМИ, в исковом заявлении Рыськова идет речь о запрете Киркорову пользоваться пирсом возле его дачного дома в Подмосковье.
Согласно материалам суда, иск Рыськова относится к категории споров, связанных с земельными отношениями, землепользованием.
В деле, помимо Киркорова, есть третьи лица: администрация городского округа Красногорск Московской области, Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, а также ТУ Росимущества по Московской области.
Исковое заявление Рыськова поступило в суд в ноябре 2025 года.
