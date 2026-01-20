Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ярославского дептранса частично признала вину в получении взяток - РИА Новости, 20.01.2026
20:55 20.01.2026 (обновлено: 20:56 20.01.2026)
Экс-глава ярославского дептранса частично признала вину в получении взяток
происшествия, россия, ярославская область, москва, михаил евраев
Происшествия, Россия, Ярославская область, Москва, Михаил Евраев
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Признаю вину частично, более подробно изложу свою позицию позднее", - заявила она.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинения, речь в деле идет о систематическом получении взяток за помощь в заключении контрактов в области пассажирских перевозок, создание на аукционе условий под конкретного участника, а также за общее покровительство.
Из обвинения следует, что в занимающемся перевозками ООО "Группа Мовиста" в свою очередь было организовано фиктивное трудоустройство подставных лиц, их "заработок" перечисляли на банковские карты, доступ к которым имели фигуранты дела. Сумма взяток составила 1 миллион 680 тысяч рублей.
Взятками, как считает следствие, заведовал находящийся теперь в СИЗО бывший директор ООО "Группа Мовиста" Александр Советников, они также передавались им лично или через посредников, общая сумма коррупционных денежных средств составила 2 миллиона 420 тысяч рублей.
О задержании Черемных и ряда других госслужащих по подозрению в получении взятки 24 мая 2023 года сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Черемных предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере), также среди обвиняемых по делу оказались бывший директор государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области" Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.
В числе обвиняемых оказались бывший муж экс-главы дептранса Степан Черемных и ее бывшая подчиненная Лидия Кочергаева. Степан Черемных обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), остальные фигуранты - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция последней статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
Заголовок открываемого материала