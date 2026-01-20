Экс-глава ярославского дептранса частично признала вину в получении взяток

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший руководитель департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных частично признала вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

"Признаю вину частично, более подробно изложу свою позицию позднее", - заявила она.

Как стало известно из оглашенного в суде обвинения, речь в деле идет о систематическом получении взяток за помощь в заключении контрактов в области пассажирских перевозок, создание на аукционе условий под конкретного участника, а также за общее покровительство.

Из обвинения следует, что в занимающемся перевозками ООО "Группа Мовиста" в свою очередь было организовано фиктивное трудоустройство подставных лиц, их "заработок" перечисляли на банковские карты, доступ к которым имели фигуранты дела. Сумма взяток составила 1 миллион 680 тысяч рублей.

Взятками, как считает следствие, заведовал находящийся теперь в СИЗО бывший директор ООО "Группа Мовиста" Александр Советников, они также передавались им лично или через посредников, общая сумма коррупционных денежных средств составила 2 миллиона 420 тысяч рублей.

О задержании Черемных и ряда других госслужащих по подозрению в получении взятки 24 мая 2023 года сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев . Черемных предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в виде денег в особо крупном размере), также среди обвиняемых по делу оказались бывший директор государственного казенного учреждения "Организатор перевозок Ярославской области" Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.