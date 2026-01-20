Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/sud-2069136142.html
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников - РИА Новости, 20.01.2026
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников
Арбитражный суд Москвы в деле по иску Генеральной прокуратуры России о взыскании с пятерых владельцев нескольких рыбопромысловых предприятий Хабаровского края... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T19:01:00+03:00
2026-01-20T19:01:00+03:00
происшествия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20250826/kolkhoz-2037742512.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная налоговая служба (фнс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная налоговая служба (ФНС России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников

Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников и их компаний

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску Генеральной прокуратуры России о взыскании с пятерых владельцев нескольких рыбопромысловых предприятий Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам арестовал все имущество ответчиков, а также принадлежащих им компаний, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арестовано все движимое и недвижимое имущество ответчиков Андрея Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина, в том числе деньги в банках, доли в юрлицах и иные ценности.
Арест наложен на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, принадлежащие ответчикам ООО "Сонико-Чумикан", ООО Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский", а также третьим лицам ООО "Питейнофф", ООО "ПФК "Визаж", ООО "ТДР", ООО "АВР", ООО "Лукрум", ООО "ДАК" и ООО "Рыболов Амура", а также на принадлежащие им доли в уставных капиталах юрлиц, ценные бумаги (акции) и денежные средства за исключением средств на обязательные платежи.
Суд также запретил перечисленным в иске промысловым компаниям "осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в рамках оспариваемых договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, представленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства, и (или) прибрежного рыболовства".
Кроме того, суд запретил Росрыболовству изменять и дополнять договоры с ответчиками, ФНС – вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении компаний ответчиков, МВД, ГИМС МЧС, Администрации морских портов места приписки судов – осуществлять любые регистрационные действия в отношении транспортных средств ответчиков-физлиц и их компаний.
Предварительные слушания по делу суд назначил на 16 февраля.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Генпрокуратура потребовала от колхоза в Приморье 37,6 миллиарда рублей
26 августа 2025, 20:42
 
ПроисшествияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная налоговая служба (ФНС России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала