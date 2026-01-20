Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле по иску Генеральной прокуратуры России о взыскании с пятерых владельцев нескольких рыбопромысловых предприятий Хабаровского края около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам арестовал все имущество ответчиков, а также принадлежащих им компаний, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Арестовано все движимое и недвижимое имущество ответчиков Андрея Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина, в том числе деньги в банках, доли в юрлицах и иные ценности.

Арест наложен на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, принадлежащие ответчикам ООО "Сонико-Чумикан", ООО Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский", а также третьим лицам ООО "Питейнофф", ООО "ПФК "Визаж", ООО "ТДР", ООО "АВР", ООО "Лукрум", ООО "ДАК" и ООО "Рыболов Амура", а также на принадлежащие им доли в уставных капиталах юрлиц, ценные бумаги (акции) и денежные средства за исключением средств на обязательные платежи.

Суд также запретил перечисленным в иске промысловым компаниям "осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в рамках оспариваемых договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, представленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства, и (или) прибрежного рыболовства".

Кроме того, суд запретил Росрыболовству изменять и дополнять договоры с ответчиками, ФНС – вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении компаний ответчиков, МВД, ГИМС МЧС , Администрации морских портов места приписки судов – осуществлять любые регистрационные действия в отношении транспортных средств ответчиков-физлиц и их компаний.