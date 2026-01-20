Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам

Владимир Головченко, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-подподполковник СБУ Василий Прозоров предположил в беседе с РИА Новости, что приговоренные за покушение на него не смогут претендовать на УДО и пойти на СВО, а "выйдут на свободу развалинами".

Во вторник 2-й Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Ивана Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.

"Покушавшиеся на меня не смогут претендовать на УДО", - заявил агентству Прозоров

Он выразил также сомнение в том, что фигуранты дела о покушении на него смогут претендовать на освобождение от уголовной ответственности путём заключения контракта на участие в СВО.

"Насколько я знаю, там есть ряд статей, по которым это не предусмотрено вообще. Маньяков, например, не отправляют. Террористов тоже не отправляют на СВО", - добавил Прозоров.

По его прогнозу, несостоявшихся киллеров ждет незавидная судьба.