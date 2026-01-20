Рейтинг@Mail.ru
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам - РИА Новости, 20.01.2026
17:06 20.01.2026 (обновлено: 17:07 20.01.2026)
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам - РИА Новости, 20.01.2026
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам
василий прозоров
служба безопасности украины
происшествия
василий прозоров, служба безопасности украины, происшествия
Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Происшествия
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам

РИА Новости: Прозоров предположил, что покушавшиеся на него не выйдут по УДО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВладимир Головченко, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Владимир Головченко, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Владимир Головченко, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-подподполковник СБУ Василий Прозоров предположил в беседе с РИА Новости, что приговоренные за покушение на него не смогут претендовать на УДО и пойти на СВО, а "выйдут на свободу развалинами".
Во вторник 2-й Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Ивана Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.
Иван Паскарь во 2-м Западном окружном военном суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Защита обжалует приговор обвиняемым в покушении на Прозорова
Вчера, 16:39
"Покушавшиеся на меня не смогут претендовать на УДО", - заявил агентству Прозоров.
Он выразил также сомнение в том, что фигуранты дела о покушении на него смогут претендовать на освобождение от уголовной ответственности путём заключения контракта на участие в СВО.
"Насколько я знаю, там есть ряд статей, по которым это не предусмотрено вообще. Маньяков, например, не отправляют. Террористов тоже не отправляют на СВО", - добавил Прозоров.
По его прогнозу, несостоявшихся киллеров ждет незавидная судьба.
"Если им сейчас около 30 лет, то просидеть 25 лет и выйти в 55 лет – развалина, с подорванным здоровьем, лишенный всего, какого-то социального статуса", - сказал Прозоров.
Иван Паскарь, подозреваемый в участии в подрыве машины Василия Прозорова, на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Курьер заявил, что не имеет отношения к покушению на Прозорова
22 декабря 2025, 15:51
 
Василий ПрозоровСлужба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
