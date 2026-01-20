https://ria.ru/20260120/sud-2069095561.html
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-подподполковник СБУ Василий Прозоров предположил в беседе с РИА Новости, что приговоренные за покушение на него не смогут претендовать на УДО и пойти на СВО, а "выйдут на свободу развалинами".
Во вторник 2-й Западный окружной военный суд приговорил Владимира Головченко к 26 годам, Ивана Паскаря – к 24 годам заключения, часть срока им предстоит провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима.
"Покушавшиеся на меня не смогут претендовать на УДО", - заявил агентству Прозоров
.
Он выразил также сомнение в том, что фигуранты дела о покушении на него смогут претендовать на освобождение от уголовной ответственности путём заключения контракта на участие в СВО.
"Насколько я знаю, там есть ряд статей, по которым это не предусмотрено вообще. Маньяков, например, не отправляют. Террористов тоже не отправляют на СВО", - добавил Прозоров.
По его прогнозу, несостоявшихся киллеров ждет незавидная судьба.
"Если им сейчас около 30 лет, то просидеть 25 лет и выйти в 55 лет – развалина, с подорванным здоровьем, лишенный всего, какого-то социального статуса", - сказал Прозоров.