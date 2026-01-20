Суд отказал сыну Швыдкого в иске о защите авторских прав на мюзикл

Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Архивное фото

Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

© Фото : пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва" Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую Сергею Швыдкому, сыну бывшего министра культуры РФ Михаила Швыдкого, в иске о защите авторских прав на сценарий мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", в котором звучат произведения квартета "Секрет", и взыскании 5 миллионов рублей компенсации с создателей мюзикла.

Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Швыдкого на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы , после чего оно вступило в законную силу.

Ответчиками в иске указаны Дмитрий Богачев и его ООО "Театральная компания "Бродвей Москва", режиссер мюзикла Михаил Миронов, сценарист Сергей Калужанов и ООО "МДМ Шоу", основным владельцем которого с долей 51% в ЕГРЮЛ указана Полина Богачева.

Как пояснил представитель Швыдкого, истец считает, что ответчики нарушили его права, переработав написанный им в 2022 году сценарий фильма "Секрет любви" в сценарий "Ничего не бойся, я с тобой", на основе которого был создан мюзикл.

Суд первой инстанции согласился с ответчиками, что не доказано авторство Швыдкого на текст, в защиту которого заявлен иск, не доказан факт переработки. Суд также сослался на выводы экспертов и опрос потребителей, которые не установили значительного сходства между текстами.