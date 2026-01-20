https://ria.ru/20260120/sud-2069094613.html
Суд отказал сыну Швыдкого в иске о защите авторских прав на мюзикл
2026-01-20T17:03:00+03:00
2026-01-20T17:03:00+03:00
2026-01-20T17:03:00+03:00
Россия, Москва, Ленинград, Михаил Швыдкой, Дмитрий Богачев, Анастасия Стоцкая, Московский дворец молодежи, Происшествия
Суд утвердил отказ сыну Швыдкого в иске к авторам мюзикла по песням "Секрета"
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, отказавшую Сергею Швыдкому, сыну бывшего министра культуры РФ Михаила Швыдкого, в иске о защите авторских прав на сценарий мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", в котором звучат произведения квартета "Секрет", и взыскании 5 миллионов рублей компенсации с создателей мюзикла.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Швыдкого
на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы
, после чего оно вступило в законную силу.
Ответчиками в иске указаны Дмитрий Богачев
и его ООО "Театральная компания "Бродвей Москва", режиссер мюзикла Михаил Миронов, сценарист Сергей Калужанов и ООО "МДМ Шоу", основным владельцем которого с долей 51% в ЕГРЮЛ указана Полина Богачева.
Как пояснил представитель Швыдкого, истец считает, что ответчики нарушили его права, переработав написанный им в 2022 году сценарий фильма "Секрет любви" в сценарий "Ничего не бойся, я с тобой", на основе которого был создан мюзикл.
Суд первой инстанции согласился с ответчиками, что не доказано авторство Швыдкого на текст, в защиту которого заявлен иск, не доказан факт переработки. Суд также сослался на выводы экспертов и опрос потребителей, которые не установили значительного сходства между текстами.
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" создан театральной компанией "Бродвей Москва". Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года в Московском дворце молодежи
. В нем играют Анастасия Стоцкая
, Никита Смольянинов, Юлия Ива, Антон Лобан и другие. В постановке звучат песни группы "Секрет" в новых аранжировках. По сюжету события мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" происходят в Ленинграде
в середине 80-х. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную часть спектакля.