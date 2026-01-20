Рейтинг@Mail.ru
17:01 20.01.2026
Суд признал законным отказ в иске к организации по ввозу иномарок
Суд признал законным отказ в иске к организации по ввозу иномарок
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ в иске покупателю машины, требовавшему более 200 миллионов рублей от организации по ввозу... РИА Новости, 20.01.2026
Новости
авто
Авто
Суд признал законным отказ в иске к организации по ввозу иномарок

Суд узаконил отказ в иске покупателю авто, просившему 200 млн рублей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным отказ в иске покупателю машины, требовавшему более 200 миллионов рублей от организации по ввозу иномарок за якобы некачественный автомобиль, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы дела, установила, что суд апелляционной инстанции пришел к мотивированному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. Каких-либо нарушений норм материального или процессуального права судом апелляционной инстанции не допущено", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что ранее заявитель обратился в суд с иском к организации, занимающейся ввозом и продажей автомобилей иностранного производства. Он просил заменить некачественный автомобиль на новый, взыскать неустойку, компенсировать моральный вред, указывая, что в период гарантийного срока он обнаружил существенные недостатки качества купленного товара, однако его требование о замене автомобиля ответчик оставил без удовлетворения.
Суд первой инстанции признал требование потребителя обоснованным, установив факт неисполнения ответчиком обязанности по замене автомобиля, постановил выплатить истцу неустойку за просрочку возврата денежных средств, неустойку за просрочку исполнения требования потребителя о замене транспортного средства, штраф, компенсацию морального вреда – всего более 200 миллионов рублей, подчеркнули в пресс-службе.
Суд апелляционной инстанции это постановление отменил и отказал в удовлетворении иска, установив, что заявленные недостатки не соответствуют признакам существенности (недостаток вентиляции сиденья устранялся, работы приняты без замечаний, автомобиль эксплуатировался; указанный недостаток не влияет на безопасность движения). Доказательств, подтверждающих производственный характер недостатков, послуживших основанием для выполнения ремонтных работ в отношении обшивки правой двери и заднего левого сиденья, не имеется, отметил суд. Это решение было обжаловано заявителем, однако кассационный суд сегодня оставил его в силе.
Авто
 
 
