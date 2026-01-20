Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 24 до 26 лет лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить наказание Паскарю* Ивану Ивановичу в виде 24 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
Также Паскарь*, которому первые пять лет предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, оштрафован на 700 тысяч рублей.
Второму фигуранту Владимиру Головченко* суд назначил 26 лет (первые шесть – в тюрьме) колонии строгого режима со штрафом 1,4 миллион рублей.
Накануне в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Паскаря* и Головченко* к 24 и 26 годам лишения свободы соответственно.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко* в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова на Коровинском шоссе на севере Москвы. Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
Как было установлено в суде, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина** – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Третьим фигурантом по делу проходил гражданский муж Хрестиной** гражданин Украины Ростислав Журавлев. Он сделал по её просьбе снимки дома, где жил Прозоров*. В апреле 2024 года Хрестина** попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю*. Дело Журавлева было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.
* Внесены в список террористов и экстремистов
** Объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ
