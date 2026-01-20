Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет - РИА Новости, 20.01.2026
16:28 20.01.2026 (обновлено: 16:42 20.01.2026)
Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет
Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет - РИА Новости, 20.01.2026
Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет
Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 24 до 26 лет лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:28:00+03:00
2026-01-20T16:42:00+03:00
Москва, Служба безопасности Украины, Россия, Литва, Василий Прозоров, Ростислав Журавлев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Toyota Corolla
Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет

Суд в Москве приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Владимир Головченко* и Иван Паскарь*, обвиняемые в участии в подрыве машины Василия Прозорова
Владимир Головченко* и Иван Паскарь*, обвиняемые в участии в подрыве машины Василия Прозорова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Владимир Головченко* и Иван Паскарь*, обвиняемые в участии в подрыве машины Василия Прозорова. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 24 до 26 лет лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить наказание Паскарю* Ивану Ивановичу в виде 24 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Прозоров не будет требовать компенсации с украинцев, покушавшихся на него
13 декабря 2025, 09:39
Также Паскарь*, которому первые пять лет предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, оштрафован на 700 тысяч рублей.
Второму фигуранту Владимиру Головченко* суд назначил 26 лет (первые шесть – в тюрьме) колонии строгого режима со штрафом 1,4 миллион рублей.
Накануне в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Паскаря* и Головченко* к 24 и 26 годам лишения свободы соответственно.
Согласно материалам дела, украинский агент Головченко* в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова на Коровинском шоссе на севере Москвы. Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
Как было установлено в суде, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина** – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Третьим фигурантом по делу проходил гражданский муж Хрестиной** гражданин Украины Ростислав Журавлев. Он сделал по её просьбе снимки дома, где жил Прозоров*. В апреле 2024 года Хрестина** попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю*. Дело Журавлева было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.
* Внесены в список террористов и экстремистов
** Объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане
25 декабря 2025, 19:24
 
Заголовок открываемого материала