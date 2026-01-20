Владимир Головченко* и Иван Паскарь*, обвиняемые в участии в подрыве машины Василия Прозорова. Архивное фото

Суд приговорил обвиняемых в покушении на Прозорова к срокам до 26 лет

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 24 до 26 лет лишения свободы двоих обвиняемых в покушении на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить наказание Паскарю* Ивану Ивановичу в виде 24 лет лишения свободы", - огласил решение судья.

Также Паскарь*, которому первые пять лет предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, оштрафован на 700 тысяч рублей.

Второму фигуранту Владимиру Головченко* суд назначил 26 лет (первые шесть – в тюрьме) колонии строгого режима со штрафом 1,4 миллион рублей.

Накануне в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Паскаря* и Головченко* к 24 и 26 годам лишения свободы соответственно.

Согласно материалам дела, украинский агент Головченко* в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyot a Land Cruiser Prado Прозорова на Коровинском шоссе на севере Москвы . Бомба сработала 12 апреля 2024 года у дома при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.

Как было установлено в суде, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ , отправляла Ярослава Хрестина** – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.

Третьим фигурантом по делу проходил гражданский муж Хрестиной** гражданин Украины Ростислав Журавлев . Он сделал по её просьбе снимки дома, где жил Прозоров*. В апреле 2024 года Хрестина** попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю*. Дело Журавлева было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

* Внесены в список террористов и экстремистов