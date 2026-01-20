Заседание по делу экс-редактора URA.RU Аллаярова отложили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 29 января продолжит рассматривать уголовное дело бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского, следует из карточки его дела.
"Судебное заседание: 29 января в 10.00", – говорится в карточке.
По данным следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU Денис Аллаяров передавал бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
На предыдущих заседаниях по делу главный редактор URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а Карпов говорил, что передавал Аллаярову сводки и так "помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице".
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября 2025 года Верх-Исетским районным судом столицы Урала был приговорен к четырем годам условно. Кроме того, ему запретили занимать аналогичные должности на три года, а сумма взятки в размере 120 тысяч рублей была конфискована в доход государства.
Областная прокуратура сначала обжаловала приговор Карпову, потребовав реального для него срока, но позже отозвала представление, и приговор экс-полицейскому вступил в силу.
Ранее новый директор ООО "Сибирско-уральская медиакомпания" ("СУМК", учредитель URA.RU) Андрей Ткаченко рассказывал РИА Новости, что у Аллаярова 27 ноября закончился срочный контракт, а подписать новый они "не могут, так как Денис в СИЗО".
