Суд на Алтае рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка"

БАРНАУЛ, 20 ян - РИА Новости. Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка" Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, следует из картотеки суда.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского "политеха". В октябре адвокат осужденного Лариса Ростовцева подала апелляцию. Как уточнял тогда РИА Новости знакомый с ситуацией источник, в жалобе говорилось о несогласии с принятым судом решением и просьбой его отменить.
"Уголовные дела - апелляция… Дата поступления: 20.01.2026. Алтайский краевой суд… Манишин Виталий Егорович… Судебное заседание: 19.02.2026, 13.00 (9.00 мск - ред.)", - указано в картотеке.
По данным СК РФ, Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Прокуратура требовала для него 25 лет, отмечая, что в связи с истечением сроков давности не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Объем уголовного дела составил 69 томов.