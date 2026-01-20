Рейтинг@Mail.ru
Суд на Алтае рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка"
15:24 20.01.2026
Суд на Алтае рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка"
Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка" Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин
происшествия
алтайский край
россия
алтайский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
россия
происшествия, алтайский край, россия, алтайский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Россия, Алтайский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Молоточек судьи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 ян - РИА Новости. Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит апелляцию "политеховского маньяка" Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, следует из картотеки суда.
Калманский районный суд Алтайского края 1 октября приговорил Виталия Манишина, который обвинялся в убийстве 11 женщин, к 25 годам лишения свободы. В числе его жертв - пропавшие абитуриентки алтайского "политеха". В октябре адвокат осужденного Лариса Ростовцева подала апелляцию. Как уточнял тогда РИА Новости знакомый с ситуацией источник, в жалобе говорилось о несогласии с принятым судом решением и просьбой его отменить.
"Уголовные дела - апелляция… Дата поступления: 20.01.2026. Алтайский краевой суд… Манишин Виталий Егорович… Судебное заседание: 19.02.2026, 13.00 (9.00 мск - ред.)", - указано в картотеке.
По данным СК РФ, Манишин причастен к совершенным с 1989 по 2000 год в Алтайском крае 11 убийствам, сопряженным с изнасилованием. Прокуратура требовала для него 25 лет, отмечая, что в связи с истечением сроков давности не может быть назначено пожизненное лишение свободы. Объем уголовного дела составил 69 томов.
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
18 января, 06:24
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияАлтайский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
