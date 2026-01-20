Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле - РИА Новости, 20.01.2026
14:51 20.01.2026
Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле
Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле
Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Омский областной суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Степаньянц.
"Суд оставил прежнее решение без изменений", - сказал адвокат.
Пилот, посадивший самолет в поле под Новосибирском, заявил о невиновности
15 сентября 2025, 16:35
Белов и его защитник не смогли явиться на заседание суда, их интересы представлял омский адвокат.
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано.
Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев 13 января в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СК объяснил долгое расследование дела пилота Белова
13 января, 10:11
 
