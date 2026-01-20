Суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота, посадившего самолет в поле

ОМСК, 20 янв - РИА Новости. Омский областной суд утвердил возврат в прокуратуру дела пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Степаньянц.

"Суд оставил прежнее решение без изменений", - сказал адвокат.

Белов и его защитник не смогли явиться на заседание суда, их интересы представлял омский адвокат.