Заочное дело журналиста Катаева* поступило в суд

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста Дениса Катаева* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.