11:01 20.01.2026
Заочное дело журналиста Катаева* поступило в суд
Заочное дело журналиста Катаева* поступило в суд
Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста Дениса Катаева* об уклонении от исполнения обязанностей... РИА Новости, 20.01.2026
Заочное дело журналиста Катаева* поступило в суд

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи в Москве зарегистрировал уголовное дело в отношении журналиста Дениса Катаева* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что уголовное дело было зарегистрировано судом 19 января, его рассмотрят заочно.
В октябре 2025 года в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Катаева* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Позднее МВД РФ объявило журналиста в розыск.
В 2024 году Таганский районный суд Москвы дважды оштрафовал Катаева* по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России
** СМИ, выполняющее функции иностранного агента в России
