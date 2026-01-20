Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве взыскал с экс-налоговика Ишхановой 119 миллионов рублей
10:49 20.01.2026 (обновлено: 11:05 20.01.2026)
Суд в Москве взыскал с экс-налоговика Ишхановой 119 миллионов рублей
Суд в Москве взыскал с экс-налоговика Ишхановой 119 миллионов рублей
Гагаринский суд Москвы по иску прокурора обратил в доход государства активы бывшего замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елены Ишхановой и её...
москва, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Происшествия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Москве взыскал с экс-налоговика Ишхановой 119 миллионов рублей

Суд взыскал с осужденной за взятки экс-налоговика Ишхановой 119 млн рублей

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по иску прокурора обратил в доход государства активы бывшего замначальника инспекции ФНС на северо-востоке Москвы Елены Ишхановой и её близких на 119 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гагаринский районный суд города Москвы рассмотрел гражданское дело об изъятии имущества у бывшего заместителя начальника ИФНС №15 по городу Москве Ишхановой Елены, ее родственников и доверенных лиц. Решением суда с ответчиков взыскано 119 000 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Ранее Ишханову осудили на 8,5 лет, однако в колонию она не отправится, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Налоговика обвиняли в получении взяток на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.
