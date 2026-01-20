Рейтинг@Mail.ru
"Забайкальское левое объединение"* признали террористической организацией - РИА Новости, 20.01.2026
10:02 20.01.2026
"Забайкальское левое объединение"* признали террористической организацией
"Забайкальское левое объединение"* признали террористической организацией - РИА Новости, 20.01.2026
"Забайкальское левое объединение"* признали террористической организацией
Забайкальский краевой суд во вторник по иску прокуратуры признал "Забайкальское левое объединение"* террористической организацией и запретил её деятельность на... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T10:02:00+03:00
2026-01-20T10:02:00+03:00
россия
забайкальский край
забайкальский краевой суд
россия
забайкальский край
россия, забайкальский край, забайкальский краевой суд
Россия, Забайкальский край, Забайкальский краевой суд
"Забайкальское левое объединение"* признали террористической организацией

Суд признал «Забайкальское левое объединение» террористической организацией

ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Забайкальский краевой суд во вторник по иску прокуратуры признал "Забайкальское левое объединение"* террористической организацией и запретил её деятельность на территории России, сообщает инстанция.
"Сегодня суд рассмотрел административное исковое заявление прокурора Забайкальского края в интересах неопределенного круга лиц и РФ к движению "Забайкальское левое объединение"* в лице Александра Снежкова и Любови Лизуновой о признании движения террористической организацией и запрещении ее деятельности на территории РФ… Суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора Забайкальского края", - говорится в сообщении.
Поводом для обращения в суд стали материалы, поступившие из УФСБ по Забайкальскому краю. Установлено также, что в органах министерства юстиции РФ левое движение "Забайкальское левое объединение"* не зарегистрировано, деятельность движения "направлена на пропаганду, оправдание, поддержку терроризма и совершение преступлений террористического характера".
Прокуратурой указано, что организация создана в июле 2019 года, ее неофициальными лидерами являются россияне Снежков 2003 года рождения и Лизунова 2006 года рождения. Они были осуждены в 2024 году по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Вандализм". В судебном заседании во вторник административные ответчики участвовали по видеоконференцсвязи.
"В настоящее время террористическая деятельность Снежкова не прекращена в условиях изоляции от общества, за что он привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности")", - добавляет суд.
* Запрещенная в России террористическая организация
В Забайкалье задержали пособника международной террористической организации
17 октября 2025, 08:45
17 октября 2025, 08:45
 
РоссияЗабайкальский крайЗабайкальский краевой суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала