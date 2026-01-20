Рейтинг@Mail.ru
Суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы рыбколхоза "Восток-1" - РИА Новости, 20.01.2026
07:18 20.01.2026
Суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы рыбколхоза "Восток-1"
Суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы рыбколхоза "Восток-1"
Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 3 февраля в рассмотрении жалобы на решение Арбитражного суда Приморья, который полностью удовлетворил иск
происшествия, приморский край, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Приморский край, Россия, Генеральная прокуратура РФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Пятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 3 февраля в рассмотрении жалобы на решение Арбитражного суда Приморья, который полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к АО "Рыболовецкий колхоз "Восток -1" о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба из-за договоров о квотах на вылов, сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными свыше 30 договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов рыбколхозом и о взыскании ущерба в размере более 37 миллиардов рублей, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем.
Также суд удовлетворил требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. В ходе рассмотрения иска суд наложил арест почти на все имущество рыбколхоза, за исключением средств на зарплату морякам, стоянку и бункеровку судов и ряда других целей. Только в декабре Пятый арбитражный апелляционный суд снял арест с имущества.
Во вторник апелляционная инстанция начала рассмотрение жалобы на решение арбитражного суда. Был объявлен перерыв до 13.30 (06.30 мск) 3 февраля.
Ответчиками по удовлетворенному иску ГП, кроме приморского рыболовецкого колхоза "Восток-1", являются его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых, включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия, учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Жалобы на решение суда подали Сайфулин и Яна Шегнанаева.
В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубине 1-2,5 тысяч метров.
ПроисшествияПриморский крайРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
