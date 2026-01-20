Рейтинг@Mail.ru
Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банков России упала ниже 15%
00:55 20.01.2026 (обновлено: 01:13 20.01.2026)
Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банков России упала ниже 15%
В 20 крупнейших банках России по размеру вкладов средняя ставка по трехмесячным депозитам уменьшилась до 14,86%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 20.01.2026
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 20 января — РИА Новости. В 20 крупнейших банках России по размеру вкладов средняя ставка по трехмесячным депозитам уменьшилась до 14,86%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
«
"Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года. Об этом свидетельствует расчеты индекса вкладов "Финуслуг", - говорится в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Банки продолжают снижать ставки по вкладам
17 января, 08:12
Уточняется, что трехмесячные вклады были единственными, чья средняя ставка превышала 15% годовых. С начала года средние ставки снизились на 0,08–0,28 процентного пункта, а по сравнению с 19 декабря 2025 года, датой снижения ключевой ставки Банком России до 16%, - на 0,24–0,65 процентного пункта.
Как сообщают "Финуслуги", наибольшая ставка среди ведущих 20 банков достигает 18% годовых, а наименьшая — 6,8%. Согласно информации сервиса, средняя ставка по шестимесячным вкладам в топ-20 банках составляет 14,17% (снижение на 0,56 процентного пункта после последнего заседания ЦБ), по годовым вкладам — 13,08% (-0,42 процентного пункта), по полуторагодовым — 11,43% (-0,28 процентного пункта).
Средняя ставка на двухлетние вклады теперь 11,16% (-0,24 процентного пункта), а на трехлетние — 10,63% (-0,25 процентного пункта). В декабре Банк России в пятый раз подряд уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, доведя её до 16% годовых.
Ключевая ставка ЦБ декабрь 2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
19 декабря 2025, 14:14
 
Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
