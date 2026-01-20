https://ria.ru/20260120/stavka-2068917989.html
Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банков России упала ниже 15%
В 20 крупнейших банках России по размеру вкладов средняя ставка по трехмесячным депозитам уменьшилась до 14,86%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T00:55:00+03:00
2026-01-20T01:13:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
"Финуслуги": средняя ставка по коротким вкладам в банках РФ упала ниже 15%
МОСКВА, 20 января — РИА Новости.
В 20 крупнейших банках России по размеру вкладов средняя ставка по трехмесячным депозитам уменьшилась до 14,86%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги"
.
«
"Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года. Об этом свидетельствует расчеты индекса вкладов "Финуслуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трехмесячные вклады были единственными, чья средняя ставка превышала 15% годовых. С начала года средние ставки снизились на 0,08–0,28 процентного пункта, а по сравнению с 19 декабря 2025 года, датой снижения ключевой ставки Банком России до 16%, - на 0,24–0,65 процентного пункта.
Как сообщают "Финуслуги", наибольшая ставка среди ведущих 20 банков достигает 18% годовых, а наименьшая — 6,8%. Согласно информации сервиса, средняя ставка по шестимесячным вкладам в топ-20 банках составляет 14,17% (снижение на 0,56 процентного пункта после последнего заседания ЦБ), по годовым вкладам — 13,08% (-0,42 процентного пункта), по полуторагодовым — 11,43% (-0,28 процентного пункта).
Средняя ставка на двухлетние вклады теперь 11,16% (-0,24 процентного пункта), а на трехлетние — 10,63% (-0,25 процентного пункта). В декабре Банк России в пятый раз подряд уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, доведя её до 16% годовых.