В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок - РИА Новости, 20.01.2026
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок
Жители Московской области получили возможность подавать заявки на признание нуждающимися в социальном обслуживании дистанционно. По данным мингосуправления... РИА Новости, 20.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Жители Московской области получили возможность подавать заявки на признание нуждающимися в социальном обслуживании дистанционно. По данным мингосуправления региона, за прошедший год поступило свыше 127 тысяч обращений, об этом написал 360.ru
Для оформления заявки достаточно перейти в соответствующий раздел портала поддержки "Доступная среда", пройти авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить предложенную форму анкеты и прикрепить требуемые документы. Важно отметить, что заявителю предстоит выбрать предпочтительный вариант предоставления социальной помощи: домашний уход, стационарное обслуживание либо полустационарную форму обслуживания.
Получение бесплатных социальных услуг доступно определенным категориям жителей Подмосковья.
"Бесплатные социальные услуги могут получить жители Московской области определенных категорий. Например, граждане, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье ребенка с трудностями в социальной адаптации", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, подача заявления возможна через мобильное приложение "Добродел".