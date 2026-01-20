Рейтинг@Mail.ru
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:13 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/status-2069059753.html
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок - РИА Новости, 20.01.2026
В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок
Жители Московской области получили возможность подавать заявки на признание нуждающимися в социальном обслуживании дистанционно. По данным мингосуправления... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T15:13:00+03:00
2026-01-20T15:13:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156389/34/1563893483_0:84:2370:1417_1920x0_80_0_0_8b23cf4e3934b3e08d0db355d7a7dcc3.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156389/34/1563893483_185:0:2185:1500_1920x0_80_0_0_31b69fa39ec444de8deb0dc1ca5da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО на статус нуждающегося в соцобслуживании подали еще 127 тысяч заявок

© РИА Новости / Александр КряжевВрач измеряет артериальное давление пациентке во время выездного обслуживания
Врач измеряет артериальное давление пациентке во время выездного обслуживания - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Жители Московской области получили возможность подавать заявки на признание нуждающимися в социальном обслуживании дистанционно. По данным мингосуправления региона, за прошедший год поступило свыше 127 тысяч обращений, об этом написал 360.ru.
Для оформления заявки достаточно перейти в соответствующий раздел портала поддержки "Доступная среда", пройти авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить предложенную форму анкеты и прикрепить требуемые документы. Важно отметить, что заявителю предстоит выбрать предпочтительный вариант предоставления социальной помощи: домашний уход, стационарное обслуживание либо полустационарную форму обслуживания.
Получение бесплатных социальных услуг доступно определенным категориям жителей Подмосковья.
"Бесплатные социальные услуги могут получить жители Московской области определенных категорий. Например, граждане, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению или имеющие в семье ребенка с трудностями в социальной адаптации", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, подача заявления возможна через мобильное приложение "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала