СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен попытаться убедить президента США Дональда Трампа не захватывать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить американского лидера в том, что Европа может защитить Арктику, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Сэр Кир Стармер намерен попытаться убедить Дональда Трампа не аннексировать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить президента США в том, что Европа может защитить Арктику", - пишет издание.
Отмечается, что Стармер и высокопоставленные члены кабинета министров также ведут дипломатическую кампанию с ключевыми фигурами США, пытаясь убедить Трампа отказаться от угрозы торговой войны с европейскими странами, которые не поддерживают его намерения в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.