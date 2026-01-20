Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
00:30 20.01.2026
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен попытаться убедить президента США Дональда Трампа не захватывать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию

i Paper: Стармер хочет дипломатией убедить Трампа не захватывать Гренландию

Дональд Трамп и Кир Стармер
Дональд Трамп и Кир Стармер
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен попытаться убедить президента США Дональда Трампа не захватывать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить американского лидера в том, что Европа может защитить Арктику, сообщает газета i Paper со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Сэр Кир Стармер намерен попытаться убедить Дональда Трампа не аннексировать Гренландию, работая с союзниками по НАТО над планом, призванным заверить президента США в том, что Европа может защитить Арктику", - пишет издание.
Отмечается, что Стармер и высокопоставленные члены кабинета министров также ведут дипломатическую кампанию с ключевыми фигурами США, пытаясь убедить Трампа отказаться от угрозы торговой войны с европейскими странами, которые не поддерживают его намерения в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике
