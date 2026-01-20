ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с прошлыми действиями НАТО, но считает роль альянса положительной.
Трамп оценил прошлые действия НАТО
