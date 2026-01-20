Датский политик отказался от участия в конференции в США

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр датского города Эсбьорг Йеспер Фрост Расмуссен отказался от участия в энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне в марте на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.