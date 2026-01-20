Рейтинг@Mail.ru
Датский политик отказался от участия в конференции в США - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/ssha-2069177404.html
Датский политик отказался от участия в конференции в США
Датский политик отказался от участия в конференции в США - РИА Новости, 20.01.2026
Датский политик отказался от участия в конференции в США
Мэр датского города Эсбьорг Йеспер Фрост Расмуссен отказался от участия в энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне в марте на фоне притязаний РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:02:00+03:00
2026-01-20T23:02:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069168756.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Датский политик отказался от участия в конференции в США

Мэр датского Эсбьорга Расмуссен отменил поездку в США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр датского города Эсбьорг Йеспер Фрост Расмуссен отказался от участия в энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне в марте на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
"Я просто не могу найти аргументы для поездки в США и участия в крупнейшей в мире энергетической конференции... Учитывая то, как Трамп реагирует прямо сейчас, абсолютно не отвечая за свои действия и угрожая Дании в отношении нашей территории и самоопределения, я не могу смотреть на себя в зеркало и отстаивать необходимость поездки", - заявил Расмуссен датской телерадиокомпании DR.
Как отмечается, политик заявил, что его решение об отмене поездки было положительно воспринято коллегами и жителями города.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Вчера, 22:05
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала