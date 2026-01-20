Датский политик отказался от участия в конференции в США

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мэр датского города Эсбьорг Йеспер Фрост Расмуссен отказался от участия в энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне в марте на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
"Я просто не могу найти аргументы для поездки в США и участия в крупнейшей в мире энергетической конференции... Учитывая то, как Трамп реагирует прямо сейчас, абсолютно не отвечая за свои действия и угрожая Дании в отношении нашей территории и самоопределения, я не могу смотреть на себя в зеркало и отстаивать необходимость поездки", - заявил Расмуссен датской телерадиокомпании DR.
Как отмечается, политик заявил, что его решение об отмене поездки было положительно воспринято коллегами и жителями города.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.