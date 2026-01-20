Рейтинг@Mail.ru
США сократили 270 тысяч госслужащих, заявил Трамп
22:40 20.01.2026
США сократили 270 тысяч госслужащих, заявил Трамп
Соединенные Штаты за первый год работы новой администрации сократили 270 тысяч госслужащих, получавших зарплату из федерального бюджета, заявил президент США
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
майк джонсон
сша
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
США сократили 270 тысяч госслужащих, заявил Трамп

Трамп: США сократили 270 тысяч госслужащих

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты за первый год работы новой администрации сократили 270 тысяч госслужащих, получавших зарплату из федерального бюджета, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы сократили более 270 тысяч бюрократов, получавших зарплату из федерального бюджета", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент добавил, что сначала эти люди были очень расстроены, однако сейчас они якобы получают в три раза больше, чем на госслужбе.
Сокращениями американского госаппарата занимается созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск. Департамент был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
