США сократили 270 тысяч госслужащих, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты за первый год работы новой администрации сократили 270 тысяч госслужащих, получавших зарплату из федерального бюджета, заявил президент США Дональд Трамп.

Президент добавил, что сначала эти люди были очень расстроены, однако сейчас они якобы получают в три раза больше, чем на госслужбе.