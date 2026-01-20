США сократили 270 тысяч госслужащих, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты за первый год работы новой администрации сократили 270 тысяч госслужащих, получавших зарплату из федерального бюджета, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы сократили более 270 тысяч бюрократов, получавших зарплату из федерального бюджета", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент добавил, что сначала эти люди были очень расстроены, однако сейчас они якобы получают в три раза больше, чем на госслужбе.
Сокращениями американского госаппарата занимается созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который ранее возглавлял предприниматель Илон Маск. Департамент был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.