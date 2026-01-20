https://ria.ru/20260120/ssha-2069172742.html
В США впервые за полвека зафиксировали обратную миграцию, заявил Трамп
В США впервые за полвека зафиксировали обратную миграцию, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
В США впервые за полвека зафиксировали обратную миграцию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что впервые за последние полвека в Соединенных Штатах была зафиксирована обратная миграция. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:32:00+03:00
2026-01-20T22:32:00+03:00
2026-01-20T22:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251202/ssha-2059144299.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США впервые за полвека зафиксировали обратную миграцию, заявил Трамп
Трамп: в США впервые за 50 лет зафиксирована обратная миграция