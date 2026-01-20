Рейтинг@Mail.ru
22:24 20.01.2026
Автозаводы по всему миру закрываются, переезжая в США, заявил Трамп
Многие заводы, производящие автомобили в Японии, Германии, Канаде и других странах закрываются и переезжают в Соединенные Штаты, считает президент США Дональд... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
япония
германия
канада
дональд трамп
в мире, япония, германия, канада, дональд трамп
В мире, Япония, Германия, Канада, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Многие заводы, производящие автомобили в Японии, Германии, Канаде и других странах закрываются и переезжают в Соединенные Штаты, считает президент США Дональд Трамп.
"Многие автомобильные заводы в Канаде закрываются и переезжают в Соединенные Штаты. То же самое происходит с Мексикой, с Германией, с Японией и другими странами", - сказал он на брифинге в Белом доме.
Трамп рассказал о росте ВВП США
Трамп рассказал о росте ВВП США
В миреЯпонияГерманияКанадаДональд Трамп
 
 
