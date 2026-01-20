https://ria.ru/20260120/ssha-2069171360.html
США могут вернуть доходы от пошлин, заявил Трамп
США могут вернуть доходы от пошлин, заявил Трамп - РИА Новости, 20.01.2026
США могут вернуть доходы от пошлин, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется вернуть полученные от пошлин доходы, если Верховный суд страны признает незаконными действия
США могут вернуть доходы от пошлин, заявил Трамп
Трамп: США могут вернуть доходы от пошлин
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам придется вернуть полученные от пошлин доходы, если Верховный суд страны признает незаконными действия властей в торговой политике.
"Мы получили сотни миллиардов долларов, и если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги", - сказал Трамп
журналистам.
Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США
о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, в то время как которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.
Апелляционный суд США в конце августа 2025 года постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.