Против миграционной полиции в Миннесоте выступают агитаторы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что против агентов миграционной полиции в Миннесоте, где правоохранитель убил протестующую, выступают проплаченные агитаторы.
"И мы встречаемся с проплаченными агитаторами и мятежниками, смутьянами. Им платят. Знаете, когда убили женщину, я был в ужасе от этого, я понимаю обе стороны, но когда ее застрелили, там была другая женщина, которая кричала: "Позор, позор, позор"... Так громко, как профессиональный оперный певец, она была такая громкая и кричала так профессионально", - сказал Трамп на брифинге Белого дома.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявляла, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников ICE и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне чушью. В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.