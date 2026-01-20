Рейтинг@Mail.ru
22:07 20.01.2026
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
мария корина мачадо
удары сша по венесуэле
© AP Photo / Matias DelacroixМария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хотел бы видеть оппозиционного политика Венесуэлы Марию Корину Мачадо вовлечённой в процессы, связанные с ситуацией в стране.
"Возможно нам удастся как-то вовлечь её (Мачадо – ред.). Я был бы очень рад, если бы это получилось. Возможно, мы сможем это сделать", - сказал Трамп во время пресс-брифинга в Белом доме.
Трамп допустил любые варианты действий в отношении Венесуэлы
17 ноября 2025, 23:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
