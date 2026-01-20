https://ria.ru/20260120/ssha-2069168903.html
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле - РИА Новости, 20.01.2026
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что хотел бы видеть оппозиционного политика Венесуэлы Марию Корину Мачадо вовлечённой в процессы, связанные с... РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
мария корина мачадо
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
Трамп хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в ситуацию в Венесуэле
