Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
22:05 20.01.2026 (обновлено: 23:03 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/ssha-2069168756.html
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник - РИА Новости, 20.01.2026
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что никто в НАТО кроме Штатов не настроен всерьёз на защиту острова. РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T22:05:00+03:00
2026-01-20T23:03:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068761820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5557e2fd2e25fe265dc7d9ad85e8ae1.jpg
https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, НАТО
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник

Лэндри: в НАТО лишь США серьезно настроены защищать Гренландию

© REUTERS / Mads Claus RasmussenДатский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Mads Claus Rasmussen
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что никто в НАТО кроме Штатов не настроен всерьёз на защиту острова.
"Америка является единственной страной НАТО, которая всерьёз настроена на защиту Гренландии", - написал Лэндри в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
24 марта 2025, 14:50
 
В миреГренландияСШАДанияНАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала