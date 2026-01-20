https://ria.ru/20260120/ssha-2069168756.html
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что никто в НАТО кроме Штатов не настроен всерьёз на защиту острова. РИА Новости, 20.01.2026
Лишь США настроены защищать Гренландию, заявил американский спецпосланник
