Дмитриев прокомментировал переговоры с США - РИА Новости, 20.01.2026
21:55 20.01.2026
Дмитриев прокомментировал переговоры с США
Дмитриев прокомментировал переговоры с США
Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 20.01.2026
Дмитриев прокомментировал переговоры с США

Дмитриев: переговоры с США проходят конструктивно

ДАВОС, 20 янв - РИА Новости. Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
"Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции", - заявил он журналистам по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее Уиткофф сообщил, что оценивает переговоры как "очень позитивные".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
