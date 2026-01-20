Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры со спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошли хорошо.

"Они были очень позитивными", — сказал он корреспонденту РИА Новости.

Дмитриев, со своей стороны, отметил, что встречи проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность российской позиции.

В переговорах также участвовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер . Они продлились более двух часов. На вопрос о затронутых темах Дмитриев отвечать отказался.

РФПИ с американским президентом Песков не подтвердил. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что американской стороне планировалось передать информацию по мирному урегулированию на Украине . Сообщения о возможных переговорах главыс американским президентом Песков не подтвердил.

Как ожидается, в среду в Давос прибудет и сам Трамп. В составе его делегации ожидаются госсекретарь Марко Рубио , министр финансов Скотт Бессент, глава Минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.

Обсуждение мирного плана США

изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктовна четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.