Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры со спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошли хорошо.
"Они были очень позитивными", — сказал он корреспонденту РИА Новости.
Дмитриев, со своей стороны, отметил, что встречи проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность российской позиции.
В переговорах также участвовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они продлились более двух часов. На вопрос о затронутых темах Дмитриев отвечать отказался.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что американской стороне планировалось передать информацию по мирному урегулированию на Украине. Сообщения о возможных переговорах главы РФПИ с американским президентом Песков не подтвердил.
Как ожидается, в среду в Давос прибудет и сам Трамп. В составе его делегации ожидаются госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава Минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.