Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым - РИА Новости, 20.01.2026
21:26 20.01.2026 (обновлено: 23:14 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/ssha-2069163479.html
Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым
в мире
давос
стив уиткофф
кирилл дмитриев
джаред кушнер
всемирный экономический форум в давосе
российский фонд прямых инвестиций
вооруженные силы украины
давос
украина
сша
россия
ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры со спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошли хорошо.
"Они были очень позитивными", — сказал он корреспонденту РИА Новости.
Дмитриев, со своей стороны, отметил, что встречи проходят конструктивно и все больше людей осознают правильность российской позиции.
В переговорах также участвовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они продлились более двух часов. На вопрос о затронутых темах Дмитриев отвечать отказался.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что американской стороне планировалось передать информацию по мирному урегулированию на Украине. Сообщения о возможных переговорах главы РФПИ с американским президентом Песков не подтвердил.
Как ожидается, в среду в Давос прибудет и сам Трамп. В составе его делегации ожидаются госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава Минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп репостнул сообщение, что врагом США является НАТО, а не Россия
Вчера, 21:12

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Соединенными Штатами, однако найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой передали России через Дмитриева.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. Глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем он созвонился с Путиным, который сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. После этого в Москве заявили о пересмотре переговорной позиции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Вчера, 15:01
 
