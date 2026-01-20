Румыния изучает предложение Трампа о Совете мира

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест анализирует инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира", чтобы определить ее совместимость с международными обязательствами страны, сообщила администрация главы румынского государства.
Инициатива создания "Совета мира" была озвучена Трампом в контексте международных усилий по урегулированию конфликтов и укреплению глобальной безопасности. Приглашения войти в совет были направлены ряду мировых лидеров, в том числе президенту РФ Владимиру Путину.
"Президент Румынии приветствовал инициативу Трампа, направленную на продвижение мира и международной безопасности, включая поиск решений конфликта в Газе и других глобальных кризисов. Глава государства начал углубленный анализ содержания и последствий Хартии Совета мира в сопоставлении с ранее принятыми международными обязательствами Румынии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации румынского президента.
В документе уточняется, что оценка проводится с учетом обязательств страны в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского союза.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.