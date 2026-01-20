Румыния изучает предложение Трампа о Совете мира

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Бухарест анализирует инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира", чтобы определить ее совместимость с международными обязательствами страны, сообщила администрация главы румынского государства.

В документе уточняется, что оценка проводится с учетом обязательств страны в рамках Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского союза.