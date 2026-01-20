https://ria.ru/20260120/ssha-2069153965.html
Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS
Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS
Президент США Дональд Трамп во вторник присоединится к пресс-секретарю Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 20.01.2026
