Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS - РИА Новости, 20.01.2026
20:31 20.01.2026
Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS
Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS
Президент США Дональд Трамп во вторник присоединится к пресс-секретарю Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 20.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
сша
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник, сообщил CBS

CBS: Трамп присоединится к брифингу Белого дома во вторник в 21.00 мск

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник присоединится к пресс-секретарю Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, сообщает телеканал CBS.
Пресс-брифинг Белого дома назначен на 21.00 мск.
"Сегодня Трамп проведет брифинг для прессы", - написала корреспондент телеканала Дженнифер Джейкобс в соцсети X.
Ранее Левитт анонсировала участие "особенного гостя" в ее брифинге, добавив к публикации ссылку на пост, посвященный итогам первого года нынешней администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп заявил, что без него НАТО была бы на "свалке истории"
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
