Трамп заявил, что без него НАТО была бы на "свалке истории"

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала и была на "свалке истории".
"Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовала бы!!! Она оказалась бы на свалке истории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что это печально, но правда.
Экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен ранее в интервью Рейтер на полях форума в Давосе назвал самым крупным испытанием для НАТО с начала его основания заявления Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав Штатов. По его словам, будущее Североатлантического союза "стоит на кону".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.