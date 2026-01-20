Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что без него НАТО была бы на "свалке истории"
20:07 20.01.2026
Трамп заявил, что без него НАТО была бы на "свалке истории"
2026-01-20T20:07:00+03:00
2026-01-20T20:08:00+03:00
в мире
сша
нато
андерс фог расмуссен
дания
гренландия
дональд трамп
сша
дания
гренландия
в мире, сша, нато, андерс фог расмуссен, дания, гренландия, дональд трамп
В мире, США, НАТО, Андерс Фог Расмуссен, Дания, Гренландия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что без него НАТО была бы на "свалке истории"

Трамп заявил, что без него НАТО не существовала бы и была на свалке истории

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один президент не сделал для НАТО больше него, а без его участия организация бы уже не существовала и была на "свалке истории".
"Ни один человек и ни один президент не сделал для НАТО больше, чем президент Дональд Трамп. Если бы я не появился, НАТО сейчас просто не существовала бы!!! Она оказалась бы на свалке истории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что это печально, но правда.
Экс-глава НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен ранее в интервью Рейтер на полях форума в Давосе назвал самым крупным испытанием для НАТО с начала его основания заявления Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав Штатов. По его словам, будущее Североатлантического союза "стоит на кону".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-глава Нато призвал Европу перестать льстить Трампу и показать силу
Вчера, 18:24
 
