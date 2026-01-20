США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

"Но когда посмотрели, - там целая простыня (список товаров, которые Белоруссия может закупать у США - ред.). Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - сказал Лукашенко во время осмотра стенда Минского моторного завода, где производят удостоенный знака качества двигатель MMZ-3LD.