США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко
США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.01.2026
США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко
Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.01.2026
