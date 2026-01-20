Рейтинг@Mail.ru
20.01.2026

США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко
20:02 20.01.2026
США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко
Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.01.2026
США интересовались закупками белорусских удобрений, заявил Лукашенко

Лукашенко: США интересовались закупками белорусских калийных удобрений

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. "А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер на состоявшейся в Минске на церемонии вручения символов Государственного знака качества рассказал, что изначально решил, что Белоруссии не нуждается в масштабных закупках американских товаров.
"Но когда посмотрели, - там целая простыня (список товаров, которые Белоруссия может закупать у США - ред.). Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - сказал Лукашенко во время осмотра стенда Минского моторного завода, где производят удостоенный знака качества двигатель MMZ-3LD.
