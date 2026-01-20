Рейтинг@Mail.ru
Белый дом включил встречу Путина и Трампа в ролик к годовщине инаугурации - РИА Новости, 20.01.2026
19:40 20.01.2026
Белый дом включил встречу Путина и Трампа в ролик к годовщине инаугурации
Белый дом включил встречу Путина и Трампа в ролик к годовщине инаугурации
Белый дом в годовщину инаугурации президента США Дональда Трампа представил видеоролик с подборкой достижений американского лидера на посту, в том числе... РИА Новости, 20.01.2026
Белый дом включил встречу Путина и Трампа в ролик к годовщине инаугурации

Белый дом включил встречу с Путиным в ролик к годовщине инаугурации Трампа

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Белый дом в годовщину инаугурации президента США Дональда Трампа представил видеоролик с подборкой достижений американского лидера на посту, в том числе внутри-и-внешнеполитическими, и в последние включил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Дональд Трамп вступил в должность президента США во второй раз 20 января 2025 года по итогам выборов 2024 года.
Видео опубликовано на страничке Белого дома в соцсети Х и разбито на несколько частей. В первой власти хвастаются международными отношениями, показывают встречи с ведущими мировыми лидерами: генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, другими. Попал на видео и Владимир Зеленский - с ним президент США за минувший год встречался особенно часто в попытках урегулировать конфликт между РФ и Украиной.
Показана и встреча президентов РФ и США на Аляске: на кадрах Трамп встречает российского коллегу у самолета, идет с ним по красной ковровой дорожке и участвует в пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже.
Также в опубликованном видео Белый дом хвастается защищенными границами, депортацией нелегалов, сильной армией и достижениями в экономике – все благодаря президенту Трампу.
Аудиодорожкой к ролику выступил трек "My Way" (мой путь) в исполнении Фрэнка Синатры.
