Глава минторга США назвал мир без США с темным местом - РИА Новости, 20.01.2026
19:32 20.01.2026
Глава минторга США назвал мир без США с темным местом
Глава американского минторга Говард Латник заявил, что мир без Соединенных Штатов очень быстро превратился бы в "довольно темное" место. РИА Новости, 20.01.2026
Глава минторга США назвал мир без США с темным местом

Глава минторга США Латник: мир без США быстро стал бы довольно темным

Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава американского минторга Говард Латник заявил, что мир без Соединенных Штатов очень быстро превратился бы в "довольно темное" место.
"Закройте глаза и представьте мир без Америки в нём. Довольно быстро становится довольно темно. Когда сияют США - сияет мир", - заявил Латник на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее РИА Новости сообщало, что тарифная политика, ставшая визитной карточкой американского президента Дональда Трампа, привела к тому, что США сократили торговлю почти с 40% юрисдикций в мире. Так, США в январе-октябре 2025 года сократили товарооборот с 86 юрисдикциями из 232 торговых партнеров. Таким образом, Штаты снизили торговлю с 37% всего мира.
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Бессент предостерег страны от ответных действий против США из-за Гренландии
Заголовок открываемого материала