Глава минторга США назвал мир без США с темным местом
Глава американского минторга Говард Латник заявил, что мир без Соединенных Штатов очень быстро превратился бы в "довольно темное" место. РИА Новости, 20.01.2026
