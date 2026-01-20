Глава минфина США предрек апокалипсис в случае блокады Тайваня

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. США считают зависимость от чипов из Тайваня крупнейшей угрозой мировой экономике, потенциальная блокада острова приведет к апокалипсису, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Я бы сказал, что самая большая угроза для мировой экономики, единая крупнейшая точка отказа заключается в том, что 97% высокопроизводительных чипов производятся на Тайване. Если бы этот остров был заблокирован, эти мощности были бы уничтожены, это привело бы к экономическому апокалипсису", - сказал Бессент на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).