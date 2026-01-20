США могут сократить помощь Киеву из-за ситуации с Гренландией, пишут СМИ

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США могут отреагировать на ответные меры ЕС из-за Гренландии сокращением помощи Украине, говорится в статье журнала Economist.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не исключает использование рычагов экономического давления на США в ситуации вокруг Гренландии.
"Если европейцы действительно ответят..., легко предвидеть цепную реакцию. Американский президент может отреагировать сокращением поддержки Украины", - пишет журнал.
Как отмечает Economist, если отношения между ЕС и США на почве Гренландии продолжат ухудшаться, Трамп может пригрозить ограничением сотрудничества в рамках НАТО и даже начать выводить войска с европейского континента.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.