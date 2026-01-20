https://ria.ru/20260120/ssha-2069093390.html
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными
Глава минфина США Скотт Бессент во вторник назвал маловероятным сценарий, при котором Верховный суд страны признает незаконными введенные президентом Дональдом... РИА Новости, 20.01.2026
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными
Бессент назвал маловероятным признание Верховным судом пошлин Трампа незаконными