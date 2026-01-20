Рейтинг@Mail.ru
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 20.01.2026 (обновлено: 17:05 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/ssha-2069093390.html
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными - РИА Новости, 20.01.2026
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными
Глава минфина США Скотт Бессент во вторник назвал маловероятным сценарий, при котором Верховный суд страны признает незаконными введенные президентом Дональдом... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T16:59:00+03:00
2026-01-20T17:05:00+03:00
в мире
давос
скотт бессент
дональд трамп
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069094893_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f72ccf65b970a0f9b2da67501cf8aa7.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2069001950.html
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069094893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5aa7a9dbeb01da7ae7ba569b8b7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, скотт бессент, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, Давос, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Министерство финансов США
Бессент уверен, что Верховный суд США признает пошлины Трампа законными

Бессент назвал маловероятным признание Верховным судом пошлин Трампа незаконными

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент на Всемирном экономическом форумев Давосе, Швейцария
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент во вторник назвал маловероятным сценарий, при котором Верховный суд страны признает незаконными введенные президентом Дональдом Трампом импортные пошлины.
«
"Я думаю, что очень маловероятно, что Верховный суд отменит фирменную экономическую политику президента", - сказал он, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава Минфина США назвал оружие ЕС против американских пошлин
Вчера, 12:38
 
В миреДавосСкотт БессентДональд ТрампМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала