США проведут встречу по критическим минералам с зарубежными партнерами
16:18 20.01.2026
США проведут встречу по критическим минералам с зарубежными партнерами
в мире
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
в мире, сша, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США 4 февраля проведут первую министерскую встречу по критическим минералам с участием партнеров со всего мира, заявил во вторник госдепартамент Соединенных Штатов.
"Укрепление цепочек поставок критических минералов совместно с международными партнерами имеет ключевое значение для экономической и национальной безопасности США, технологического лидерства и устойчивого энергетического будущего", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства в соцсети X.
В госдепе уточнили, что встреча пройдет в Вашингтоне и станет первой в данном формате. Она состоится 4 февраля, США на ней будет представлять госсекретарь Марко Рубио.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
