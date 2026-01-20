США проведут встречу по критическим минералам с зарубежными партнерами

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США 4 февраля проведут первую министерскую встречу по критическим минералам с участием партнеров со всего мира, заявил во вторник госдепартамент Соединенных Штатов.
"Укрепление цепочек поставок критических минералов совместно с международными партнерами имеет ключевое значение для экономической и национальной безопасности США, технологического лидерства и устойчивого энергетического будущего", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства в соцсети X.
В госдепе уточнили, что встреча пройдет в Вашингтоне и станет первой в данном формате. Она состоится 4 февраля, США на ней будет представлять госсекретарь Марко Рубио.
Критические минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
