Лавров заявил о заинтересованности США возобновить консультации по Арктике
13:02 20.01.2026 (обновлено: 13:16 20.01.2026)
Лавров заявил о заинтересованности США возобновить консультации по Арктике
США в отличие от стран Европы проявляют интерес к тому, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 20.01.2026
сша, европа, россия, сергей лавров, арктический совет, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
США, Европа, Россия, Сергей Лавров, Арктический совет, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Лавров заявил о заинтересованности США возобновить консультации по Арктике

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
© Фото : МИД России
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США в отличие от стран Европы проявляют интерес к тому, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Посол Корчунов назвал политику Запада по Арктике несостоятельной
17 января, 08:26
17 января, 08:26
Лавров добавил, что Россия заинтересована в налаживании открытого, свободного сотрудничества в рамках Арктического совета, где были бы учтены интересы безопасности, экономики, окружающей среды, коренных народов всех участников Совета.
"Не мы прекращали сотрудничество в этой структуре, не мы прерывали контакты", - подчеркнул Лавров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.
Лавров опроверг сообщения о планах России захватить Гренландию
Вчера, 12:54
Вчера, 12:54
 
США Европа Россия Сергей Лавров Арктический совет Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
