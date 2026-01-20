Лавров заявил о заинтересованности США возобновить консультации по Арктике

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. США в отличие от стран Европы проявляют интерес к тому, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Соединенные Штаты проявляют заинтересованность возобновить дискуссии в рамках Арктического совета в отличие от некоторых европейцев, хотя на техническом уровне эти контакты сохраняются", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Лавров добавил, что Россия заинтересована в налаживании открытого, свободного сотрудничества в рамках Арктического совета, где были бы учтены интересы безопасности, экономики, окружающей среды, коренных народов всех участников Совета.
"Не мы прекращали сотрудничество в этой структуре, не мы прерывали контакты", - подчеркнул Лавров.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что взаимодействие по линии Арктического совета частично возобновлено.