Глава Минфина США назвал оружие ЕС против американских пошлин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент усомнился в способности ЕС быстро согласовать решительный ответ на вводимые США пошлины из-за Гренландии, предположив, что "самым мощным" оружием блока может быть созыв некоей "устрашающей рабочей группы".
Как пишет газета Financial Times, Бессент в разговоре с журналистами в Давосе предположил, что медленный процесс принятия решений в группе из 27 стран помешает ЕС разработать эффективную реакцию или быстро применить свою самую сильную торговую меру - антипринуждающий механизм (Anti-Coercion Instrument ACI), который позволит вводить несимметричные пошлины на продукцию США и ограничить доступ американских компаний на европейский рынок.
"Я представляю, что сначала они сформируют устрашающую европейскую рабочую группу, которая, похоже, является их самым мощным оружием", - заявил Бессент.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.