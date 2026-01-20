Глава Минфина США назвал оружие ЕС против американских пошлин

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент усомнился в способности ЕС быстро согласовать решительный ответ на вводимые США пошлины из-за Гренландии, предположив, что "самым мощным" оружием блока может быть созыв некоей "устрашающей рабочей группы".

"Я представляю, что сначала они сформируют устрашающую европейскую рабочую группу, которая, похоже, является их самым мощным оружием", - заявил Бессент.