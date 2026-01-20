СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избегает встречи с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, пока Белый дом не назначил двустороннюю встречу американского лидера с Зеленским

« "По словам эксперта по внешней политике из Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома", — говорится в статье.

Собеседник издания добавил, что Зеленский хотел бы встретиться с Трампом , поскольку считает, что выгоды от этого перевешивают издержки, и что если он не будет взаимодействовать с ним, то это сделают другие.

Владимиром Путиным. Зеленский последний раз встречался с Трампом в конце декабря в его резиденции в Мар-а-Лаго. После этого он утверждал, что гарантии безопасности между США Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России

При этом газета New York Times в начале января сообщила, что на личных встречах со своими помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной тому газета обозначает личные счеты американского лидера как с Украиной, так и с главой киевским режима, которые причинили главе Белого дома серьезные политические проблемы еще в прошлом.

В минувший четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Трамп отправится туда завтра.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.

Кирилла Дмитриева. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ

В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде . По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.