СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
07:12 20.01.2026 (обновлено: 07:27 20.01.2026)
https://ria.ru/20260120/ssha-2068936459.html
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе - РИА Новости, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Президент США Дональд Трамп избегает встречи с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.01.2026
в мире, сша, украина, давос, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, politico, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе

Politico: Трамп избегает встречи с Зеленским на полях форума в Давосе

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп избегает встречи с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, пока Белый дом не назначил двустороннюю встречу американского лидера с Зеленским.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп во вторник подпишет документы и отправится в Давос
06:28
«
"По словам эксперта по внешней политике из Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома", — говорится в статье.
Собеседник издания добавил, что Зеленский хотел бы встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды от этого перевешивают издержки, и что если он не будет взаимодействовать с ним, то это сделают другие.
Зеленский последний раз встречался с Трампом в конце декабря в его резиденции в Мар-а-Лаго. После этого он утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
При этом газета New York Times в начале января сообщила, что на личных встречах со своими помощниками Трамп называл Зеленского ублюдком. Причиной тому газета обозначает личные счеты американского лидера как с Украиной, так и с главой киевским режима, которые причинили главе Белого дома серьезные политические проблемы еще в прошлом.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"В переписке с Зеленским". СМИ узнали о плане Киева и ЕС против Трампа
Вчера, 18:39
В минувший четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Трамп отправится туда завтра.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Британии испугались приглашения, отправленного Трампом Путину
03:43
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы потери Европы от "гренландских" пошлин Трампа
04:04
 
В миреСШАУкраинаДавосВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинPoliticoРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
