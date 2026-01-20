США будут модернизировать ядерный потенциал в Европе, заявили в МИД

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ядерный потенциал США в Европе будет модернизироваться, несмотря на разногласия между ЕС и Вашингтоном, заявил газете "Известия" директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Европа в ответ на действия Вашингтона в отношении Гренландии может пойти на крайнюю меру, запретив США использовать военные базы в регионе.
"Вопрос о степени замещения военного присутствия США в Европе силами Евросоюза носит скорее гипотетический характер. Реальная оперативная, разведывательная, логистическая и стратегическая инфраструктура ЕС остается глубоко зависимой от США и НАТО. Если же говорить об американском ядерном потенциале в Европе, то, скорее всего, он не только сохранится, но и будет последовательно модернизироваться", - отметил изданию дипломат.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
